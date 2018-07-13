الاعلان رسميا عن انطلاق الاعداد لمشروع المسلك السياحي جلولة الوسلاتية

تم، مؤخرا الاعلان رسميا عن انطلاق الاعداد لمشروع احداث المسلك السياحي جلولة الوسلاتية بولاية القيروان، وفق ما افاد به مراسلة (وات) بالجهة المندوب الجهوي للسياحة خالد قلوعية.





واضاف، انه سيتم بصفة رسمية، اصدار قرار احداث لجنة قيادة المشروع ثم اعداد كراس الشروط على ان يتم عقد اجتماع على المستوى الجهوي في غضون 4 اسابيع بولاية القيروان للتعريف باللجنة وبكراس الشروط مشيرا الى انه سيتم اثر ذلك اطلاق طلب العروض لانجاز الدراسة التي من المتوقع ان تنطلق موفى سنة 2018 بكلفة 1 مليون دينار.





وتقدر تكاليف مشروع المسلك السياحي الذي من المنتظر ان تنطلق اشغال انجازه خلال 2019، ب 20 مليون دينار ويتضمن عديد العناصر منها انجاز طرقات وجسور ومرافق جماعية.





وشدد قلوعية على ان المشروع سيحقق نقلة نوعية لمنطقة الوسلاتية على مستوى تحقيق التنمية وتوفير مواطن الشغل والاقتصاد التضامني والسياحة البديلة.





ويشار الى ان المجلس الوزاري المنعقد بولاية القيروان باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 30 نوفمبر 2017 اقر اعتمادات تكميلية قدرها 1 مليون دينار خلال سنة 2018 سيتم تخصيصها لانجاز الدراسات اللازمة لمشروع تهيئة واحياء مكونات المسلك السياحي القيروان عبر الوسلاتية -اثار جلولة -قصر اللمسة - المغاور والانطلاق في انجازالفعلي خلال سنة 2019.