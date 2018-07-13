حفل استقبال في مطار المنستير لفائدة 300 من التونسيين بالخارج القادمين من ليون وبرلين

نظمت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بالمنستير بالتعاون مع المندوبية الجهوية للسياحة، بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، حفل استقبال جهوي على شرف حوالي 300 من التونسيين في الخارج الذين وصلوا على متن رحلة للخطوط التونسية قادمين من ليون بفرنسا وبرلين بألمانيا، وفق ما أفادت به مراسلة (وات) بالجهة المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج زينب التيح.





وعبر التونسيون العاملين في الخارج الذين اختاروا العودة إلى أرض الوطن مع عائلاتهم لقضاء العطلة الصيفية، عن ارتياحهم لظروف السفر والإجراءات الحدودية والديوانية.





وكانت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بالمنستير قد فتحت مكتب استقبال لفائدة التونسيين بالخارج منذ 15 جوان 2018 على مستوى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي يتولى تامين عملية استقبالهم في تونس وعودتهم إلى دول الإقامة ويساعدهم في تسهيل الإجراءات الديوانية وغيرها حسب ذات المصدر.



