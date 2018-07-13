تونس تشارك في بروكسال، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"

شارك وفد تونسي برئاسة كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضدّ "داعش" الذي انعقد الخميس ببروكسال.





ومثّلت هذه المشاركة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، مناسبة لتأكيد دعم تونس للتحالف الدولي ضد "داعش"، وحرصها على الإسهام في تنفيذ أولويات فرق العمل التي تنتمي إليها ودفع الجهود المشتركة لتعقّب وتجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهابيين.





كما جدد كاتب الدولة دعوة بلادنا إلى تكريس مقاربة شاملة للتعاطي مع مسألة الإرهاب، مؤكدا الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتحصين شبابنا وأجيالنا القادمة من الفكر المتطرف والعنيف، وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار البنّاء بين الدول والديانات والثقافات.