عربات الإسعاف والإطفاء في موقع حريق شركة هليوبوليس قرب مطار القاهرة (فيديو)

دفعت وزارتا الداخلية والصحة بعدد من عربات الإطفاء والإسعاف الإضافية إلى موقع حادث حريق شركة هليوبوليس للبتروكيماويات، في محيط مطار القاهرة.





وسمع صوت انفجار شديد حدث منذ قليل في محيط مطار القاهرة، وأكد مصدر أن الحريق ناتج من اشتغال أحد مخازن الوقود في شركة هليوبوليس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.



