ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأولى على الثانوية "نظام الدمج": أريد العمل بالسفارة الإيطالية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:09 ص
الأولى على الثانوية نظام الدمج: أريد العمل بالسفارة الإيطالية
الطالبة نادين شريف أحمد منصور
طباعة
نعيم يوسف
 
كشفت الطالبة نادين شريف أحمد منصور، الأولى على الثانوية العامة في "نظام الدمج"، أنها ترغب في الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة الإيطالية.

وأوضحت الطالبة في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنها ترغب في هذا القسم لأنها تعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية بشكل جيد، وتريد زيادتهم بالإيطالي والأسباني لتكون قادرة على التحدث بأربع لغات غير العربي.

وأشارت إلى أنها تريد العمل في قسم الترجمة بالسفارة الإيطالية.
المزيد عن: نظام الدمج توك شو العربى الثانوية العامة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 4:30:03 AM