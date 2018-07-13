الأولى على الثانوية "نظام الدمج": أريد العمل بالسفارة الإيطالية



وأوضحت الطالبة في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنها ترغب في هذا القسم لأنها تعلمت اللغة الإنجليزية والفرنسية بشكل جيد، وتريد زيادتهم بالإيطالي والأسباني لتكون قادرة على التحدث بأربع لغات غير العربي.



وأشارت إلى أنها تريد العمل في قسم الترجمة بالسفارة الإيطالية.

كشفت الطالبة نادين شريف أحمد منصور، الأولى على الثانوية العامة في "نظام الدمج"، أنها ترغب في الالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة الإيطالية.