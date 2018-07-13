ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الثالثة على الثانوية العامة: "كنت متوقعة مجموع أكبر من كده"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:21 ص
الثالثة على الثانوية العامة: كنت متوقعة مجموع أكبر من كده
منة الله حسين
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت منة الله حسين، الثالثة على الجمهورية في الثانوية العامة أدبي، إن وزير التربية والتعليم لم يتصل بها ليخبرها أنها من الأوائل، معقبة: "وزعلت".

وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع فضائية "دي إن سي" مساء الخميس، أنها علمت عندما سمعت إحدى قريباتها اسمها في مؤتمر أوائل الثانوية العامة.

وتابعت: "كنت متوقعة إني من الأوائل، وكنت عايزة مجموع أكبر من كده"، لافتة إلى أنها توقعت حصولها على 409.5 بدلًا من 408، معلقة: "مش عارفة الدرجة ونص راحوا في إيه"، مضيفة أنها ستلتحق بكلية الإعلام.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 4:30:26 AM