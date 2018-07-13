الثالثة على الثانوية العامة: "كنت متوقعة مجموع أكبر من كده"
الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:21 ص
أمنية فوزي
قالت منة الله حسين، الثالثة على الجمهورية في الثانوية العامة أدبي، إن وزير التربية والتعليم لم يتصل بها ليخبرها أنها من الأوائل، معقبة: "وزعلت".
وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع فضائية "دي إن سي" مساء الخميس، أنها علمت عندما سمعت إحدى قريباتها اسمها في مؤتمر أوائل الثانوية العامة.
وتابعت: "كنت متوقعة إني من الأوائل، وكنت عايزة مجموع أكبر من كده"، لافتة إلى أنها توقعت حصولها على 409.5 بدلًا من 408، معلقة: "مش عارفة الدرجة ونص راحوا في إيه"، مضيفة أنها ستلتحق بكلية الإعلام.
وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع فضائية "دي إن سي" مساء الخميس، أنها علمت عندما سمعت إحدى قريباتها اسمها في مؤتمر أوائل الثانوية العامة.
وتابعت: "كنت متوقعة إني من الأوائل، وكنت عايزة مجموع أكبر من كده"، لافتة إلى أنها توقعت حصولها على 409.5 بدلًا من 408، معلقة: "مش عارفة الدرجة ونص راحوا في إيه"، مضيفة أنها ستلتحق بكلية الإعلام.