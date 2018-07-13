الثالثة على الثانوية العامة: "كنت متوقعة مجموع أكبر من كده"

قالت منة الله حسين، الثالثة على الجمهورية في الثانوية العامة أدبي، إن وزير التربية والتعليم لم يتصل بها ليخبرها أنها من الأوائل، معقبة: "وزعلت".



وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع فضائية "دي إن سي" مساء الخميس، أنها علمت عندما سمعت إحدى قريباتها اسمها في مؤتمر أوائل الثانوية العامة.



وتابعت: "كنت متوقعة إني من الأوائل، وكنت عايزة مجموع أكبر من كده"، لافتة إلى أنها توقعت حصولها على 409.5 بدلًا من 408، معلقة: "مش عارفة الدرجة ونص راحوا في إيه"، مضيفة أنها ستلتحق بكلية الإعلام.

