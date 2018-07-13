"السجيني": إعلان حركة تغيير المحافظين قريبا

توقع أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إعلان حركة تغيير المحافظين قريبًا، موضحًا أن أسباب التأخير بسبب التفكير الجيد لاختيار المحافظ ذو الكفاءة.



وأوضح" السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" على القناة "الأولى"، مساء الخميس أن هناك تقارير رقابية بشأن المرشحين لمناصب المحافظين، مؤكدا أن الدولة تحتاج إلى محافظين يفهمون المحليات جيدًا.



وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أنا لست مع فكرة تغيير المحافظين من أجل المحافظين الحالين؛ لأن المجموعة الموجودة مارست الحياة العملية بالفعل".

