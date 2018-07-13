مفاجأة.. بوجبا يعود إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن بول بوجبا قد يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير بأن هناك بندًا سيسمح لـ "يوفنتوس" بإعادة بول بوجبا من مانشستر يونايتد مقابل 60 مليون يورو فقط، وربما في صفقة مقابل أليكس ساندرو.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن هناك اتفاق في صفقة انتقال بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو، من شأنه أن يمنح اليوفي خيار عودة اللاعب للنادي مقابل 60 مليون يورو.

ويريد نادي يوفنتوس حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم، لذلك من الممكن عودة بوجبا بجوار الصفقة التاريخية التي أبرمها النادي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 105 مليون يورو وراتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي أن بوجبا علاقته متوترة مع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لذلك من السهل التعاقد معه.