أبرز أخبار التوك شو الخميس 12/7/2018: تفاصيل انفجار محيط مطار القاهرة وطرح 120 شقة قريبًا
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:28 ص
ندى محمد - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رضا حجازي: حرصنا على مصلحة طلاب الثانوية وتحقيق تكافؤ الفرص (فيديو)
قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على الثانوية العامة، إنهم حرصوا على إدارة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال فرض إجراءات حاسمة على اللجان ومنع الغش.
الأول علمي علوم: لم نكن نذهب للمدرسة والدروس الخصوصية تلبي رغباتنا
قال شوكت أحمد، الأول على الثانوية العامة علمي علوم، إن الدروس الخصوصية كانت مفيدة له خلال العام الدراسي فيما لم تكن المدرسة تلبي هذا الأمر باستثناء بعض المدرسين، متابعا أنه ينتوي دخول كلية طب بشري.
وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. وجميع الرحلات ستقوم في موعدها
أوضح الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن الطيران الداخلي والخارجي في مواعيده، ولم يتأثر بالحريق المتداول، وأن المطار آمن، ووعد الشعب المصري بأن يرى قطاع الطيران المدني بشكل يليق بمصر وبالقطاع.
"الإسكان": نستعد طرح 120 ألف وحدة سكنية فى 5 مدن جديدة
كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم طرح 120 ألف وحدة سكنية فى 5 مدن جديدة.
محمد سلطان: نسبة الإشغال في فنادق الإسكندرية تعدت الـ90%
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن نسبة الإشغال في فنادق المحافظة تعدت الـ90% على مدار العام، وهناك خطة للتوسعات الفندقية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقوم ببناء فندق يضم 1500 غرفة.
الأول على الثانوية علمي رياضة: أرغب في الالتحاق بالكلية العسكرية لخدمة جيش بلدي
قال أحمد علاء جمعة، أول ثانوية عامة علمي رياضيات، أنه يرغب في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية لخدمة جيش بلده.
عاجل.. المتحدث العسكري يكشف تفاصيل انفجار محيط مطار القاهرة
كشف المتحدث العسكري، تفاصيل الحريق الذي حدث في محيط مطار القاهرة، موضحًا أن الحادث، ناتج من انفجار أحد مخازن شركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية لارتفاع درجة الحرارة.
قصة نجاح.. محمود صبحي من موزع للأنابيب إلى الرابع على الثانوية العامة (فيديو)
قال الطالب محمود صبحي، الرابع على الثانوية العامة أدبي، إن والده توفى عام 2004، ووالدته تقوم بتوزيع الأنابيب لكي تصرف على الأسرة، معقبًا: "كنت بساعد أمي على طول في توزيع الأنابيب، لكن في 3 ثانوي رفضت حتى أتفرغ للدراسة".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
رضا حجازي: حرصنا على مصلحة طلاب الثانوية وتحقيق تكافؤ الفرص (فيديو)
قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على الثانوية العامة، إنهم حرصوا على إدارة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال فرض إجراءات حاسمة على اللجان ومنع الغش.
الأول علمي علوم: لم نكن نذهب للمدرسة والدروس الخصوصية تلبي رغباتنا
قال شوكت أحمد، الأول على الثانوية العامة علمي علوم، إن الدروس الخصوصية كانت مفيدة له خلال العام الدراسي فيما لم تكن المدرسة تلبي هذا الأمر باستثناء بعض المدرسين، متابعا أنه ينتوي دخول كلية طب بشري.
وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. وجميع الرحلات ستقوم في موعدها
أوضح الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن الطيران الداخلي والخارجي في مواعيده، ولم يتأثر بالحريق المتداول، وأن المطار آمن، ووعد الشعب المصري بأن يرى قطاع الطيران المدني بشكل يليق بمصر وبالقطاع.
"الإسكان": نستعد طرح 120 ألف وحدة سكنية فى 5 مدن جديدة
كشف المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم طرح 120 ألف وحدة سكنية فى 5 مدن جديدة.
محمد سلطان: نسبة الإشغال في فنادق الإسكندرية تعدت الـ90%
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن نسبة الإشغال في فنادق المحافظة تعدت الـ90% على مدار العام، وهناك خطة للتوسعات الفندقية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقوم ببناء فندق يضم 1500 غرفة.
الأول على الثانوية علمي رياضة: أرغب في الالتحاق بالكلية العسكرية لخدمة جيش بلدي
قال أحمد علاء جمعة، أول ثانوية عامة علمي رياضيات، أنه يرغب في الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية لخدمة جيش بلده.
عاجل.. المتحدث العسكري يكشف تفاصيل انفجار محيط مطار القاهرة
كشف المتحدث العسكري، تفاصيل الحريق الذي حدث في محيط مطار القاهرة، موضحًا أن الحادث، ناتج من انفجار أحد مخازن شركة هيلوبوليس للصناعات الكيماوية لارتفاع درجة الحرارة.
قصة نجاح.. محمود صبحي من موزع للأنابيب إلى الرابع على الثانوية العامة (فيديو)
قال الطالب محمود صبحي، الرابع على الثانوية العامة أدبي، إن والده توفى عام 2004، ووالدته تقوم بتوزيع الأنابيب لكي تصرف على الأسرة، معقبًا: "كنت بساعد أمي على طول في توزيع الأنابيب، لكن في 3 ثانوي رفضت حتى أتفرغ للدراسة".