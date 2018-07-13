عاجل.. الحماية المدنية: السيطرة نهائيا على حريق شركة هيلوبوليس قرب مطار القاهرة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن مدير الحماية المدنية صرح بأن قوات الدفاع المدني سيطرت بشكل نهائي على حريق أحد مخازن شركة هيلوبوليس للكيماويات بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.



يذكر أن صوت انفجار شديد حدث منذ قليل في محيط مطار القاهرة، وأكد مصدر أن الحريق ناتج من اشتعال أحد مخازن الوقود نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

