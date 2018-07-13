ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الحماية المدنية: السيطرة نهائيا على حريق شركة هيلوبوليس قرب مطار القاهرة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:39 ص
عاجل.. الحماية المدنية: السيطرة نهائيا على حريق شركة هيلوبوليس قرب مطار القاهرة
أرشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن مدير الحماية المدنية صرح بأن قوات الدفاع المدني سيطرت بشكل نهائي على حريق أحد مخازن شركة هيلوبوليس للكيماويات بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.

يذكر أن صوت انفجار شديد حدث منذ قليل في محيط مطار القاهرة، وأكد مصدر أن الحريق ناتج من اشتعال أحد مخازن الوقود نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 1:10:17 AM