"Number One" لـ محمد رمضان تتراجع عن صدارة قائمة الأكثر رواجا بـ"يوتيوب" (فيديو)

تراجع كليب الفنان محمد رمضان الجديد "Number One" عن صدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد احتلالها صدارة قائمة الأكثر رواجًا أكثر من 3 أسابيع.

وحققت الأغنية أكثر من 20,090,244 مشاهدة منذ طرحها بقناة محمد رمضان الرسمية، في 22 يونيو الماضي.

واستعرض "رمضان" في بداية الكليب مقاطع للمؤيدين والمعارضين له، وأكد من خلال كلمات الأغنية على تربعه على عرش القمة وغيرة الآخرين من نجاحاته.





وتقول الأغنية: "أنا في الساحة واقف لوحدي، وأنت واصحابك ليا باصين، أنا جمهوري واقف في ضهري، نمبر وان وإنتوا عارفين".