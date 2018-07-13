وزير الطيران: "حركة الملاحة بمطار القاهرة تسير بشكل جيد"



وأضاف "المصري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية الأولى، مساء الخميس، أن الانفجار وقع خارج أسوار المطار بخزانين للوقود، مؤكدا أنه تم السيطرة على الحريق.



وتابع قائلاً: "أنا فى المطار الآن وحركة الطيران تسير بشكل جيد، والركاب أمنين تمامًا".



أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، أن الملاحة بميناء القاهرة تسير بشكل طبيعي عقب حدوث انفجار بمحيط مطار القاهرة الدولي.