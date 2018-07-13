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بعد حصوله على المركز الرابع.. محمود صبحي: "الثانوية العامة مش صعبة"

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:03 ص
بعد حصوله على المركز الرابع.. محمود صبحي: الثانوية العامة مش صعبة
محمود محمد صبحي
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أمنية فوزي
 
قال محمود محمد صبحي، رابع جمهورية في الثانوية العامة أدبي، إنه حصل على المركز الأول على الثانوية العامة على محافظة كفر الشيخ، متابعًا: "الثانوية العامة مش صعبة، بس هما مكبرين الموضوع"، لافتًا إلى أن البعض يلومه لأنه درس الشعبة الأدبية، بعد حصوله على هذا المجموع.

وأهدى "صبحي"، خلال مداخلة مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، نجاحه لوالدته، مشيرًا إلى أن أهله وفروا له كل عوامل النجاح.

في حين أوضحت نبيلة عبدالفتاح، والدته، أن والده توفى منذ أن كان عمره 4 سنوات، وأنها وفرت لأبنائها كل طلباتهم والأموال اللازمة لتعليمهم، لافتة إلى أنها تبيع أنابيب من أجل أن توفر لهم النقود، متابعة: "كنت أب وأم لولادي، وابني فرحني".
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