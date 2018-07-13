اللحظات الأولى لمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب انفجار أحد المخازن (صور)

قال تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث إنفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبليس للصناعات الكيماوية.





وأضاف في بيان له، أنه تم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته.





ورصدت عدسة "الفجر"، اللحظات الأولى لموقع الحادث، عقب وقوع الانفجار.



