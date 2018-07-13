رئيس "ائتلاف هنكمل بناها" يحرج برلمانيا على الهواء (فيديو)



وبدأت الواقعة عندما، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، إن سبب مشكلة الأرز إن مركز البحوث الزراعية أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الذى أكد فيها أنها هناك نوع من أنواع الأرز الفدان سيعطي محصول 6 طن؛ ولذلك تم تخفيض المساحات، معلقًا: " كان شو إعلامي".



وأضاف "تمراز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن اللجنة طالبت وزيري التموين والزراعة ومركز البحوث الزراعية بعمل جلسة لمناقشة المذكرة التي دخلت لرئيس الوزراء، مؤكدا أن البرلمان يدعم البرلمان المصري.



من جهته انتقد قدري الشاذلي رئيس "ائتلاف هنكمل بناها"، هذا الحديث خلال حواره بالبرنامج قائلًا: " حضرتك فاهم الزراعة.. مش بالمذكرات.. مفروض يتشاف على أرض الواقع ولا لا.. الأرز في التموين وصل لـ 12 جنيه"، ثم انقطع الاتصال بعد ذلك.



احرج قدري الشاذلي رئيس "ائتلاف هنكمل بناها، النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة على الهواء، ليتنهى الأمر بإغلاق النائب الهاتف.