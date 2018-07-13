مصر X يوم.. وزير الطيران: مطار القاهرة أمن.. وجميع الرحلات ستقوم في موعدها

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتى أبرزها إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإشادة الإعلامي محمد الباز، بتقرير صحفي لجريدة الفجر كشف عن فساد مدير مستشفى "57357"، بالإضافة إلى عزف السلام الجمهوري بالمستشفيات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.





الأولى على ثانوية الدمج تكشف كواليس لقائها بالسيسي

كشفت الطالبة ندى شريف المنسي، الأولى على ثانوية الدمج، كواليس ما دار بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائها معه، في الندوة التثقيفية الـ28، بعد عزفها مقطوعة موسيقية هي وشقيقتها.





وقالت "شريف"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس،: "فرحانة إني حققت أمنية كنت عايزة أحققها من 2013".





وتابعت: "كنت فخورة عندما طلب الرئيس مني أن يتصور معي، وقالي أمتعتونا وشكرًا، قولتله مصر أم الدنيا وهتفضل بيك قد الدنيا".





محمد الباز يشيد بتقرير جريدة الفجر عن مستشفى 57357

أشاد الإعلامي محمد الباز، بتقرير صحفي لجريدة الفجر كشف عن فساد مدير مستشفى "57357"، موضحًا أن التقرير تحدث بأن فتحي سرور رئيس البرلمان الأسبق علم بفساد مدير المستشفى في عام 2011، وأجبره على الاستقالة للحفاظ على سمعة المستشفى.





وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن مدير المستشفى عاد مرة أخرى بعد الثورة، مطالبًا فتحي سرور بكشف حقيقية هذا الواقعة.





وأصيب المصريون بصدمة كبيرة بعد انتشار اتهامات الفساد بحق إدارة مستشفى"57357" الأشهر في علاج السرطان، وتزيد ميزانيتها السنوية عن أكثر من مليار جنيه، وتعتمد على التبرعات عبر الإعلانات في كافة أنحاء مصر.





بكري: عزف السلام الجمهوري بالمستشفيات "مبالغة"

عقب الإعلامي مصطفى بكري، على قرار الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن "عزف السلام الجمهوري بالمستشفيات" قائلًا: السلام الوطني له كل الاحترام والتقدير ولكن يعزف في المدارس والمناسبات والجيش والشرطة وغير ذلك ولكن ليس عبر إذاعة مستشفى"، متسائلًا: "هل يؤدي الأطباء القسم كل يوم بأنهم سيخلصون في أداء واجبهم؟".





ووجه "بكري "، حديثه لوزيرة الصحة، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس قائلًا: "هذا الأمر به مبالغة، وأحرج الكثيرون، وكان الأفضل الاهتمام بالمرضى والمستشفيات.. من الذى أشار إليك بهذا الكلام!.. قرار غير موفق ومسار انتقادات واسعة في كل انحاء البلاد".





وتابع: "المستشفى من المفترض أن يسودها الهدوء حتى لا نزعج المرضى"، متسائلًا: "هل يقف الطبيب لأداء القسم أم يذهب للمريض؟".





الملاح: 16 ألف طفل بلا مأوى على مستوى الجمهورية

قال حازم الملاح، المتحدث الرسمي باسم برنامج حماية أطفال بلا مأوى، إن ظاهرة أطفال الشوارع ظهرت بعد ثورة 25 يناير.





وأضاف "الملاح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الخميس، أنه يوجد 16 ألف طفل بلا مأوى على مستوى الجمهورية، يتمركزوا في 2500 نقطة تجمع، وفقًا لإحصائيات 2014.

وأوضح أن هدفهم الأول هو الطفل بلا مأوى؛ أي الطفل الذي يقيم إقامة كاملة في الشارع.





وزير الطيران: مطار القاهرة أمن

أوضح الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أنه تفقد مطار القاهرة، وأن الانفجار بجانب المطار وليس بداخله، وأن أثره سيكون بسيطًا.

وأكد "المصري"، خلال تصريحاته لـ فضائية "دي إن سي" مساء الخميس، أن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الانفجار في خزان وقود خارج المطار، وأن حركة الملاحة طبيعية، ومطار القاهرة لم يتأثر بالحريق، وحركة الملاحة لم تتأثر إطلاقًا.

وأشار إلى أن الطيران الداخلي والخارجي في مواعيده، ولم يتأثر بالحريق المتداول، وأن المطار آمن، ووعد الشعب المصري بأن يرى قطاع الطيران المدني بشكل يليق بمصر وبالقطاع.







