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الأولى أدبي في الثانوية العامة تقدم نصائح لطلاب السنوات المقبلة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:52 ص
الأولى أدبي في الثانوية العامة تقدم نصائح لطلاب السنوات المقبلة
دنيا هشام النجار
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أمنية فوزي
 
نصحت دنيا هشام النجار، أولى ثانوية عامة أدبي، طلاب الثانوية العامة في السنوات المقبلة، بعدم مراجعة الإجابات بعد الامتحانات.

وشددت "النجار"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، على ضرورة الابتعاد عن الخوف والقلق والتوتر، متابعة: "علينا نذاكر بس ونسيب الباقي على ربنا".

ولفتت إلى أن قدوتها في الحياة هو الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وأنها تتمنى أن تصبح كاتبة مثله.
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