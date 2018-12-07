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الزرقا يواجه الرجاء بمعسكر الأسكندرية

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:04 م
الزرقا يواجه الرجاء بمعسكر الأسكندرية
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خالد عرابي
 

يلتفي فريق الزرقا أمام الرجاء في الثالثة من عصر الجمعه في اطار استعداد الفريقان لانطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني في اطار معسكر الزرقا المقام بالاكاديمية البحرية بالاسكندرية.


يذكر أن الزرقا تقابل مع النصر للتعدين وخسر بهدفين لهدف قبل أن يتعادل سلبيا مع الاوليمبي ، ويلاقي الفريق كفر الشيخ الخميس القادم بملعبه تم يواجه تليفونات بني سويف بالإسماعيلية.


وصرح أيمن نعناع المشرف العام علي الكرة في الزرقا أن فريقة حقق الاستفادة القصوي من معسكر الاسكندرية وأجري اكثر من تجربة قوية استطاع من خلالها الوقوف علي المستوي الفني والبدني للاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

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