ماكلارين تعلن مفاجأة حول أداء 600LT الجديدة
الخميس 12/يوليه/2018 - 10:41 م
كشفت ماكلارين قبل عدة أيام عن 600LT الجديدة كلياً المجهزة للحلبات، والمبنية على 570S.
تتميز 600LT عن 570S المبنية عليها بوزن أخف وقوة أكبر ونظام تعليق أقسى وذلك لتوفير أفضل قيادة على الحلبات. خسرت 600LT أكثر من 95 كجم من وزنها وحصلت على قوة أكبر، بالإضافة إلى ذلك حصلت على إطالة في الهيكل المصنوع من الكربون فايبر بمقدار 7.3 سم، وحصلت على تعديلات خارجية تميزها، تحمل مكلارين 600LT محرك الشركة المعتاد V8 ثنائي التيربو بسعة 3.8 لتر، ينتج المحرك قوة تبلغ 600 حصان وعزم يصل إلى 620 نيوتن-متر.
لم تكشف الشركة عن أرقام أداء 600LT لحظة الكشف عنها، وها هي الشركة البريطانية الآن تعود لتكشف عن أرقامها التي تتفوق على فيراري 488 GTB الأكبر منها والتي تنافس 720S. تنطلق 600LT من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية فقط مطابقة بذلك شقيقتها الأكبر 675LT وتنطلق من 0 إلى 200 كم/س في 8.2 ثانية متفوقةً على فيراري 488 GTB بـ 0.2 ثانية.
المزيد عن: ماكلارين 600LT ماكلارين عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات السيارات اخبار السيارات 600LT