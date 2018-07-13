ماكلارين تعلن مفاجأة حول أداء 600LT الجديدة

كشفت ماكلارين قبل عدة أيام عن 600LT الجديدة كلياً المجهزة للحلبات، والمبنية على 570S.





تتميز 600LT عن 570S المبنية عليها بوزن أخف وقوة أكبر ونظام تعليق أقسى وذلك لتوفير أفضل قيادة على الحلبات. خسرت 600LT أكثر من 95 كجم من وزنها وحصلت على قوة أكبر، بالإضافة إلى ذلك حصلت على إطالة في الهيكل المصنوع من الكربون فايبر بمقدار 7.3 سم، وحصلت على تعديلات خارجية تميزها، تحمل مكلارين 600LT محرك الشركة المعتاد V8 ثنائي التيربو بسعة 3.8 لتر، ينتج المحرك قوة تبلغ 600 حصان وعزم يصل إلى 620 نيوتن-متر.



