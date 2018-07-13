عاجل.. مدير أمن القاهرة يتوجه إلى منطقة انفجار النزهة

توجه ا للواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، ومدير الحماية المدنية، إلى موقع حريق منطقة النزهة، لمتابعة الحادث.





وهرعت سيارات الأطفاء منذ قليل، إلى منطقة النزهة لإخماد حريق ضخم أعقبة انفجار بأحد المصانع.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم باحداتلمنشات بالنزهة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة وسنوافيكم بالتفاصيل.



