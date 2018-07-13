التاريخ ينحاز للديوك الفرنسية في مواجهة الكروات
الخميس 12/يوليه/2018 - 10:50 م
عمر عبد العزيز
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، يوم الأحد المقبل الموافق 15 من يوليو، علي ملعب لوجنيكي، في تمام الساعة الخامسة عصرًا.
وينحاز التاريخ لصالح منتخب فرنسا خلال مواجهاته أمام كرواتيا، حيث التقي المنتخبين في خمس مباريات، فاز الفرنسيين في ثلاثة، وتعادلا في مباراتين، إحداهما تعادل سلبي والآخر إيجابي، دون أن يحقق الكروات أي فوز.
وجاء تاربخ مواجهات كرواتيا وفرنسا، علي النحو التالي :
*نصف نهائي مونديال 1998، وانتصرت فرنسا بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي فرنسا ليليان تورام (2) ودارفور سوكر (1).
*مباراة ودية في 1999، وانتصرت فرنسا بثلاثية نظيفة أحرزها كلا من روبرت بيريز وفلوريان موريس وتوني فيريل.
*مباراة ودية أخري في عام 2000، وانتصرت فرنسا بهدفين نظيفين، أحرزهما روبرت بيريز وديفيد تريزيجيه.
*مباراة في دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2004، وتعادلت فرنسا وكرواتيا بهدفين لكل منهما، أحرز الأهداف، إيجور تودور وتريزيجيه لفرنسا، وميلان راباييتش ودادو برشو لكرواتيا.
*مباراة ودية في 2011، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.
وينحاز التاريخ لصالح منتخب فرنسا خلال مواجهاته أمام كرواتيا، حيث التقي المنتخبين في خمس مباريات، فاز الفرنسيين في ثلاثة، وتعادلا في مباراتين، إحداهما تعادل سلبي والآخر إيجابي، دون أن يحقق الكروات أي فوز.
وجاء تاربخ مواجهات كرواتيا وفرنسا، علي النحو التالي :
*نصف نهائي مونديال 1998، وانتصرت فرنسا بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي فرنسا ليليان تورام (2) ودارفور سوكر (1).
*مباراة ودية في 1999، وانتصرت فرنسا بثلاثية نظيفة أحرزها كلا من روبرت بيريز وفلوريان موريس وتوني فيريل.
*مباراة ودية أخري في عام 2000، وانتصرت فرنسا بهدفين نظيفين، أحرزهما روبرت بيريز وديفيد تريزيجيه.
*مباراة في دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2004، وتعادلت فرنسا وكرواتيا بهدفين لكل منهما، أحرز الأهداف، إيجور تودور وتريزيجيه لفرنسا، وميلان راباييتش ودادو برشو لكرواتيا.
*مباراة ودية في 2011، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.