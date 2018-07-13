عرض ومناقشة المجموعة القصصية "حياة" بمكتبة القاهرة (صور)

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة ندوة ثقافية لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "حياة"، للكاتب أدهم إيهاب مساء الخميس 12 يوليو.

والمجموعة القصصية "حياة" صادرة عن دار بيبوند للنشر ويحوى مجموعات قصصية منها "هلا تقبلت اعتذاري؟أعذرني، هذا ليس خطأي وانت بكامل قواك العقلية , وغيرهم من القصص القصيرة.





تحدث فى اللقاء المؤلف أدهم إيهاب وقدم الندوة والمناقشة يحيى رياض يوسف نائب مدير مكتبة القاهرة الكبرى.