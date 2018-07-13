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مايكروسوفت تطلق تطبيق "Whiteboard" التشاركي على ويندوز 10

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:32 م
مايكروسوفت تطلق تطبيق Whiteboard التشاركي على ويندوز 10
أرشيفية
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أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق Whiteboard التشاركي لجميع المستخدمين على ويندوز 10 اليوم بجانب إطلاقها نسخة للويب، كما كشفت عن سعيها لتوفيره لمستخدمي الهواتف الذكية على نظامي تشغيل أندرويد وiOS في وقتٍ قريب.

ويعد التطبيق من التطبيقات الإبداعية المميزة التي تسمح بالقيام بالكثير من عمليات التصميم والتخطيط ومشاركة العمل بها مع مستخدمين أخرين على أجهزة مختلفة، حيث يدعم استخدام التقنيات المختلفة للمس والحبر الالكتروني مما يُمّكن المستخدمين من القيام بالأعمال بكل سهولة باستخدامه.

ويستطيع أي شخص تجربة التطبيق والتمتع بخدماته، لكن خاصية التشارك عبر التطبيق ستكون متاحة للمستخدمين الذين يملكون اشتراك Office 365، وهو ما يعني أنه في حال عدم وجود اشتراك Office 365 فإن جميع العمليات سيتوجب أن تكون على نفس الجهاز، بينما في حال كان هناك اشترك فإن المستخدمين بإمكانهم العمل معاً على نفس التصميم أو المشروع على عدة أجهزة وإكمال ما بدأه غيرهم أو التعديل عليه.

ويشار إلى أن هذا التطبيق كان متاح بشكل جزئي لدى بعض المستخدمين لكنه أصبح متاحاً للجميع الآن، وهو مبني على تقنيات شركة Intentional Software التي استحوذت عليها مايكروسوفت العام الماضي، والتي كانت تسعى لتطوير تقنيات شبيهة لدمجها بمنتجات مايكروسوفت.
المزيد عن: ويندوز 10 مايكروسوفت تطبيقات اندرويد تطبيقات تطبيق اندرويد التطبيقات app Whiteboard
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