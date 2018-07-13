أول ثانوية عامة علمي علوم: "مفوتش مباراة كأس عالم.. وكنت بلعب بلايستيشن أيام الامتحانات"



قال عمر محمد عمارة، أول ثانوية عامة علمي علوم، إنه شاهد حلقة يحدث في مصر العام الماضي مع أولياء أمور أوائل الثانوية العامة وقرر أن يكون مكانهم هذا العام.



وتابع "عمارة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس: "كنت مستني مكالمة وزير التعليم لحد 2 بالليل، وماحدش كلمني".



وأضاف أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب العسكري في المقام الأول، يليها كلية طب الأسنان، مستكملًا: "ماكنتش بفوت مباراة كأس عالم، وكنت بلعب بلايستيشن في أيام الامتحانات، مبحبش أوتر نفسي".

