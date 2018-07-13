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أول ثانوية عامة "مدارس المتفوقين": "مش مصدق المجموع"

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:34 م
أول ثانوية عامة مدارس المتفوقين: مش مصدق المجموع
سيف الدين محمد
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أمنية فوزي
 
قال سيف الدين محمد، أول ثانوية عامة "مدارس المتفوقين"، إنه لم يرد على اتصال وزير التربية والتعليم لعدم وجوده في المنزل.

وأضاف "محمد"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أنه عندما رأى رقم وزير التعليم لم يصدق نفسه، وانتظر مؤتمر الأوائل حتى يتأكد، متابعًا: "مش مصدق المجموع".

وأوضح أنه درس في مدارس المتوفقين، وأن المنهج كان يعتمد على التعليم الذاتي.

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