محافظ البحر الأحمر يتفقد ممشي شيري بالغردقة ويستمع لمطالب المواطنين (صور)

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، مساء اليوم الخميس، ممشي شيري بمدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الأمنية بالممشي والوقوف علي اعمال النظافة ورأي المواطنين في أعمال التطوير والتجميل به.



وخلال تواجده بالممشي أكد المحافظ علي تكثيف أعمال النظافة بالممشي، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الحفاظ علي نظافة الممشي حتي يظهر بالشكل الجمالي اللائق بالمحافظة.



ومن ناحية أخري حرص المحافظ علي الاستماع إلي مطالب المواطنين المتواجدين بالممشي، مؤكدا لهم أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها.