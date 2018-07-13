الأول على الثانوية علمي رياضة: أرغب في الالتحاق بالكلية العسكرية لخدمة جيش بلدي

قال أحمد علاء جمعة، أول ثانوية عامة علمي رياضيات، إنه لم يكن متوقعًا أن يكون من أوائل الثانوية العامة بسبب صعوبة الامتحانات، متابعًا: "ماكنتش متوقع، الامتحانات كانت شديدة بالنسبة لي".





وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أنه تم تكريمه من قبل مدير الإدارة التعليمية بالمحافظة والوكيل اليوم.



