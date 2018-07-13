مشوار فرنسا بالأرقام حتى بلوغ نهائي المونديال

أسدل الستار عن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم بتأهل منتخب فرنسا على حساب منتخب بلجيكا، كذلك عبر منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لملاقاة الديوك بعد الفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين في الأشواط الإضافية.





ومن المقرر أن يقام النهائي بين كرواتيا وفرنسا يوم الأحد القادم الموافق 15 من شهر يوليو الجاري، وستنطلق في الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3 بتوقيت جرينتش العالمي، و5 بتوقيت مصر، و7 بتوقيت دبي.





خاض المنتخب الفرنسى مشوارا قويا فى طريقه للتأهل للدور النهائى، حيث لعب منتخب الديوك 6 مباريات في مشواره حقق خلالها 5 انتصارات بجانب تعادل وحيد.





ويستعرض الفجر الرياضي مشوار المنتخب الفرنسي خلال التقرير التالي مشوار المنتخب الفرنسي حتى الوصول للنهائي:-





فرنسا 2 × 1 أستراليا (الجولة الأولى)

فرنسا 1 × 0 بيرو (الجولة الثانية)

الدنمارك 0 × 0 فرنسا (الجولة الثالثة)

فرنسا 4 × 3 الأرجنتين (دور الستة عشر)

أوروجواى 0 × 2 فرنسا (الدور ربع النهائى)

فرنسا 1 × 0 بلجيكا (الدور النصف النهائي)





وأحرز المنتخب الفرنسي خلال مشواره الى نهائي مونديال روسيا 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .





ويتقاسم كلا من كيليان مبابي وانطوان جريزمان صدارة هدافي منتخب الديوك برصيد 3 أهداف لكلا منهما .



