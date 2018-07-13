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عائشة بن أحمد: "شخصيتي في نسر الصعيد جذبتني من الوهلة الأولى"

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:24 م
عائشة بن أحمد: شخصيتي في نسر الصعيد جذبتني من الوهلة الأولى
عائشة بن أحمد
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مريم الشريف
 
أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أن شخصية "ليلى" التي قدمتها في مسلسل "نسر الصعيد" جذبتها منذ الوهلة الاولى، إلا أنها قلقت من كونها صعيدية.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أن إصرار "ليلى" على الزواج من "زين" أعجبها، مشيرة إلى أنها تعلمت في حياتها أنه لا شىء مستحيل وممكن تصبح "ليلى" في يوم من الأيام.
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