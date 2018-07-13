القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي كأس العالم ٢٠١٨





يدخل منتخب فرنسا مباراة مصيرية وتاريخية ضد كرواتيا، يوم الأحد المقبل، وذلك في مباراة نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٨ والمقامة حاليا في روسيا منذ ١٤ يونيو الماضي.





يقدم لكم " الفجر الرياضي" موعد مباراة كرواتيا ضد فرنسا في نهائي كأس العالم:





يلتقي منتخب فرنسا بنظيره كرواتيا يوم الأحد المقبل والموافق ١٥ يوليو ٢٠١٨ وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.





يتأهل منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم للمرة الأولى لتاريخه فقد كان أفضل إنجاز له في البطولة هو حصد المركز الثالث في مونديال ١٩٩٨.





بيننا تأعل منتهب فرنسا للمباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه منذ ١٩٩٨ عندما فاز باللقب أما في ٢٠٠٦ لم يحالفه الحظ وخسر من إيطاليا بركلات الترجيح.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كرواتيا وفرنسا في نهائي كأس العالم ٢٠١٨ عبر قنوات؛ وستعمل قنوات بي إن سبورت على نقل المباراة عبر قناة :





beIN SPORTS MAX 1 HD AR / beIN SPORTS MAX 2 HD AR بالإضافة إلى بي إن سبورتس المفتوحة.





كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباراة كرواتيا ضد فرنسا عبر موقع الفجر الرياضي.