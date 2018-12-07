منتخب فرنسا يتفوق على كرواتيا تسويقيا قبل نهائي كأس العالم

يلتقي منتخبا كرواتيا وفرنسا في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل بعد تأهلهما على حساب إنجلترا وبلجيكا في دور قبل النهائي بالمونديال المقام حالياً في روسيا.





وتقام المباراة النهائية بين منتخبى فرنسا وكرواتيا يوم الأحد المقبل على ملعب "لوزنيكى".





ويستعرض "الفجر الرياضي" القيمة التسويقية للمنتخب قبل موقعة نهائي كأس العالم في روسيا.





ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة منتخبات كأس العالم بشكل عام حيث تبلغ القيمة التسويقية لديوك فرنسا بـ 1.362 مليار دولار، ثم إسبانيا في المركز الثاني بـ 1.266 مليار دولار، تليها ألمانيا بـ 1.212 مليار دولار، ثم البرازيل في المركز الرابع بـ 957.23 مليون دولار.





في المقابل ، تبلغ القمية التسويقية لمنتخب كرواتيا ، مفاجأة البطولة ، 162 مليون يورو ، يحتل بها المركز الـ13 على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية، والمركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي تأهل عنها لنهائي المونديال وذلك بعد منتخب الأرجنتين الذي ودع البطولة من دور الثمانية.