ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد سلطان: نسبة الإشغال في فنادق الإسكندرية تعدت الـ90%

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:16 م
محمد سلطان: نسبة الإشغال في فنادق الإسكندرية تعدت الـ90%
محمد سلطان
طباعة
داليا الحسين
 
أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على اهتمامه بعودة الإسكندرية عاصمة للثقافة، لاسيما أن المحافظة لديها مقومات لذلك.

وأضاف "سلطان "، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن نسبة الإشغال في فنادق المحافظة تعدت الـ90% على مدار العام، وهناك خطة للتوسعات الفندقية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقوم ببناء فندق يضم 1500 غرفة.

وتابع: "نهتم بعودة سياحة المؤتمرات في الإسكندرية، وقمنا بتنظيم 3 مؤتمرات و3 معارض عالمية".
المزيد عن: محمد سلطان محافظات فنادق اسكندرية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/12/2018 9:40:06 PM