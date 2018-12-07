محمد سلطان: نسبة الإشغال في فنادق الإسكندرية تعدت الـ90%

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على اهتمامه بعودة الإسكندرية عاصمة للثقافة، لاسيما أن المحافظة لديها مقومات لذلك.



وأضاف "سلطان "، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن نسبة الإشغال في فنادق المحافظة تعدت الـ90% على مدار العام، وهناك خطة للتوسعات الفندقية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تقوم ببناء فندق يضم 1500 غرفة.



وتابع: "نهتم بعودة سياحة المؤتمرات في الإسكندرية، وقمنا بتنظيم 3 مؤتمرات و3 معارض عالمية".

