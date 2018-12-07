محمد سلطان: الانتهاء من كافة المناطق العشوائية في المحافظة عام 2022
الخميس 12/يوليه/2018 - 09:05 م
داليا الحسين
تعهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من كافة المناطق العشوائية في المحافظة عام 2022.
وأضاف "سلطان "، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن المحافظة يتواجد بها 9 مناطق عشوائية ذات خطورة وتم حصرها وعلى رأسها منطقة نجع العرب والصيادين، منوهًا أنه تم حصر السكان الموجودين بداخلها.
وأشار إلى أنه تم بناء وتطوير مشروع "بشاير الخير1" وإنشاء 1500 وحدة سكنية، فضلًا عن إنشاء مركز للشباب ومبنى مستشفى لخدمة المواطنين، موضحًا أن تلك المنطقة كانت من العشوائيات وتم إزالة المنازل وتطويرها ورجوع أصحابها إلى المنطقة بعد تطويرها والذى يقدر عددهم 1500 أسرة.
تعهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من كافة المناطق العشوائية في المحافظة عام 2022.
وأضاف "سلطان "، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن المحافظة يتواجد بها 9 مناطق عشوائية ذات خطورة وتم حصرها وعلى رأسها منطقة نجع العرب والصيادين، منوهًا أنه تم حصر السكان الموجودين بداخلها.
وأشار إلى أنه تم بناء وتطوير مشروع "بشاير الخير1" وإنشاء 1500 وحدة سكنية، فضلًا عن إنشاء مركز للشباب ومبنى مستشفى لخدمة المواطنين، موضحًا أن تلك المنطقة كانت من العشوائيات وتم إزالة المنازل وتطويرها ورجوع أصحابها إلى المنطقة بعد تطويرها والذى يقدر عددهم 1500 أسرة.
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