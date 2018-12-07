محمد سلطان: الانتهاء من كافة المناطق العشوائية في المحافظة عام 2022

تعهد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من كافة المناطق العشوائية في المحافظة عام 2022.





وأضاف "سلطان "، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن المحافظة يتواجد بها 9 مناطق عشوائية ذات خطورة وتم حصرها وعلى رأسها منطقة نجع العرب والصيادين، منوهًا أنه تم حصر السكان الموجودين بداخلها.



