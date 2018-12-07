أعداد زوار قطر يتراجعون بنسبة تتجاوز 39% خلال الأشهر الأولى من 2018



عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي، اليوم الخميس، تقريرًا تليفزيونيًا، يؤكد أن قطر دولة الأشباح؛ فهي تتهم غيرها بما فيها كعادتها.



حيث ذكر التقرير أن قناة "الجزيرة" روجت لخبر غير صحيح عن تحول دبي لمدينة أشباح، ولا يوجد أي مصادر لهذه الكذبة القطرية.



وأوضح التقرير أن أعداد زوار قطر تراجعت بنسبة تتجاوز 39% خلال الأشهر الأولي من عام 2018، وصرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بأن الخسارة كانت كبيرة.



وتعامل مطار دبي مع 22.74 مليون مسافر في الربع الأول من 2018، أي 3 أضعاف من تعامل معهم مطار قطر، حيث أن مطار دبي هو الأكثر ازدحامًا في العالم بـ88 مليون مسافر سنويًا، ونسبة إشغال فنادق دبي وصلت إلى 87% في الربع الأول من 2018، أما فنادق قطر فوصلت إلى 63%.

