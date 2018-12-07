تفاصيل اتهام إليسا بسرقة يارا وماري كاري

طرحت المطربة اللبنانية إليسا، أغنية جديدة عبر موقع"أنغامي" تحت عنوان "إلى كل اللي بيحبوني"من ألبومها الجديد الذي سيطرح يوم 25 من شهر يوليو الجاري.





بمجرد طرح إليسا، لأغنيتها الجديدة، اتعرضت لهجوم لاذع من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب تشابه لحن أغنيتها بلحن أغنية"حاسس" للمطربة يارا.





واقتبست اليسا، أيضا فكرة البوستر الرسمي لألبومها من صورة نشرتها منذ فترة المطربة الأمريكية ماريا كاري.





جدير بالذكر أن أغنية حاسس ليارا، من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع شريف قاسم، أغنية "الي كل اللي بيحبوني" من كلمات شادي نور، الحان محمد يحيي، توزيع أماديو.