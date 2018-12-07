المركزي الأوروبي يمنح المصارف مهلة للتعامل مع الديون المعدومة

قرر البنك المركزي الأوروبي منح المصارف في منطقة اليورو فترة أخرى للتعامل مع الديون المعدومة والذي يرى أنها لاتزال "مرتفعة إلى حد بعيد"، مقارنة بالمناطق الأخرى.





وقال المركزي الأوروبي في مذكرة صادرة أمس الأربعاء إنه سيوصل توقعاته للبنوك بشأن الاحتياطيات التي يجب عليهم الاحتفاظ بها مقابل القروض المتعثرة، والتي تضغط على الأرباح والقدرة على الإقراض.





وتسجل الديون السيئة في بنوك منطقة اليورو مستوى 768 مليار يورو (897 مليار دولار أمريكي).





وأضاف التقرير أن تلك المبادئ التوجيهية سوف يتم تنسيقها لتناسب مستويات المقرضين الفردية للديون السيئة والسمات المالية لهؤلاء المقرضين، "لكن سيتم تطبيقها بطريقة متسقة عبر البنوك".





وكان البنك المركزي الأوروبي أخطر في مارس الماضي بضرورة التعامل بصرامة أكبر فيما يخص القروض المعدمة، وشدد على ضرورة تقديم تغطية تامة للجزء غير المضمون من القروض المتعثرة في غضون عامين.





ويتعين على البنوك الامتثال للمركزي الأوروبي فيما يتعلق بمخصص الديون المعدمة بداية من 2021.