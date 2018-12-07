تغريدات الفنانين.. اللبنانية أماني شحرور تكشف حقيقة ارتباطها بتامر حسني

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الخميس، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





كارول سماحة تعلن حل أزمة ألبوم ذكرياتي

نشرت المطربة كارول سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعلن فيه عن عودة طرح ألبومها ذكرياتي إلى السوق المصرية.





وقالت سماحة: "مؤخرا و بعد حل كل المشاكل، أخيرا عودة ألبوم ذكرياتي إلى سوق مصر إبتداءً من ١٦ يوليو .. الألبوم من توزيع الشركة المصرية العريقة صوت القاهرة و ترقبوا أيضا كليب أغنية صحابي في الأيام المقبلة".





أماني شحرور تنفي ارتباطها بتامر حسني

كشفت اللبنانية أماني شحرور، أن كل ما تردد عن ارتباطها بالفنان تامر حسني غير صحيح.





وقالت أماني إنها "مع كل أسف استيقظت من نومها ووجدت خبر مسيء يشير لارتباطها بتامر حسني على لسان صفحة تحمل اسم لبنان وأن هذه الصفحة قامت بتحريف مقولة الإنسانة الجميلة بسمة بوسيل على خيانة وفسروها أنها لزوجها تامر حسني".





نوال تعزي محمد عبده في وفاة شقيقه

حرصت الفنانة نوال الكويتية على تقديم واجب العزاء لفنان العرب محمد عبده بعد وفاة شقيقه.





وغردت له من خلال حسابه على تويتر قائلة :"‏البقاء لله ...عظم الله اجرك بونورا والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ..انا لله وانا اليه لراجعون".





من ناحية أخرى ، أعلن محمد عبده حالة الحداد بعد وفاة شقيقه وقام بتأجيل كافة إرتباطاته الفنية.





أروى: كأس العالم لا يعترف بالكبار

نشرت المطربة اروى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول صعود المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم على نظيره الإنجليزي .





وقالت آروى: "فعلتها كرواتيا ولأول مرة في تاريخها.. نحو نهائي كأس العالم.. فعلًا هذا المونديال لا يعترف بالكبار".









"طعيمة" يتوقع المنتخب المتوج بلقب كأس العالم

نشر الشاعر أمير طعيمة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول صعود المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم على نظيره الإنجليزي.





وقال "طعيمة"، "كرواتيا المرهقة لعبت ٩٠ دقيقة أشواط إضافية بما يعادل مباراة كاملة ومرت بصعوبة من الدنمارك وروسيا (المتوسطين) بضربات الجزاء و من إنجلترا في الوقت الإضافي.





وأضاف "فرنسا مرت من الأرجنتين وأوروجواي وبلجيكا في الوقت الأصلي وكلها منتخبات من العيار الثقيل لذلك أتوقع فوز فرنسا، توقعاتكم ايه؟".



