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رئيس الوزراء الكندي يتجاهل نظيره البلجيكي ويعانق زوجته (فيديو)

الخميس 12/يوليه/2018 - 08:46 م
رئيس الوزراء الكندي يتجاهل نظيره البلجيكي ويعانق زوجته (فيديو)
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كساب أحمد
 
عرضت فضائية Rt" الروسية" فيديو يرصد تعرض شارل ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا لموقفًا محرجًا أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، حيث رحب ترودو بزوجة ميشال وعانقها بشدة أولا، مما أدهش رئيس الوزراء البلجيكي بسبب هذا التجاوزه المقصود.

وأضاف شارل ميشال رئيس الوزراء البلجيكي قناعته بأن (الناتو) حلف شمال الأطلسي يلعب دورًا هامًا في حماية أمن الدول الأعضاء في الحلف.

وكان رئيس وزراء بلجيكا، البلد المضيف لقمة الناتو، يتحدث في الجلسة الافتتاحية، حيث وصف الناتو بـ”التكتل السياسي والعسكري الفريد من نوعه نظرًا لتاريخه الطويل وصلابته”.
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