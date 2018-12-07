شقيق أول الثانوية العامة بالبحيرة: الأمل كان موجود رغم عدم اتصال الوزير (فيديو)

أعرب أحمد محمد سلامة سلام، شقيق الطالب "محمد" الحاصل علي المركز الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، عن فرحته بنجاح شقيقه، قائلا: محمد توقع انه سيكون من الأوائل وكان الأمل موجود رغم عدم اتصال الوزير أمس.



وأضاف "سلام" قائلا: كلنا فقدنا الأمل في تواجد محمد ضمن الطلاب الأوائل ماعدا محمد، وكان متمسك في الأمل لآخر لحظة، وقال أنه لن يفقد الأمل إلا بعد إنهاء المؤتمر الصحفي للوزير، والحمد لله فور نطق اسمه كانت فرحة ما بعدها فرحة.



جدير بالذكر أنه للعام الثاني علي التوالي تحصل مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بإدارة أبوحمص التعليمية بالبحيرة، علي المركز الأول في الثانوية العامة علي مسوي الجمهورية، وذلك بحصول الطالب محمد سلامة سلام، علي المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة.



كانت حالة من الفرحة والسرور عمت علي أسرة الطالب محمد سلامة سلام، الحاصل علي المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، واستقبل الطالب وأسرته التهاني من الأهل والأقارب والجيران بمدينة أبوحمص بالبحيرة، وسط حالة من الفرحة والسرور والزغاريد التي عمت المنزل، بعد ورود الخبر، ولم تتمالك والدته نفسها من الفرحة التي غمرتها بشدة، بعد تتويج نجلها بالتفوق.