شقيق أول الثانوية العامة بالبحيرة: "محمد" يهتم بالكيف وليس الكم (فيديو)

أكد أحمد محمد سلامة سلام، شقيق الطالب "محمد" الحاصل علي المركز الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، أن شقيقه كان غير مقصر في المذاكرة، وكان مسخر كل وقته لها وكانت مقولة "أنا بهتم بالكيف وليس الكم" علي لسانه طول الوقت.



وأضاف "سلام" قائلا: لما محمد كان يجلس ساعتين فقط للمذاكرة فكان يبذل قصارى جهده، وكان يهتم بتحصيل دروسه أول بأول حتى وان فاته الدرس أو سبقه زملاؤه.



جدير بالذكر أنه للعام الثاني علي التوالي تحصل مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بإدارة أبوحمص التعليمية بالبحيرة، علي المركز الأول في الثانوية العامة علي مسوي الجمهورية، وذلك بحصول الطالب محمد سلامة سلام، علي المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة.



كانت حالة من الفرحة والسرور عمت علي أسرة الطالب محمد سلامة سلام، الحاصل علي المركز الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، واستقبل الطالب وأسرته التهاني من الأهل والأقارب والجيران بمدينة أبوحمص بالبحيرة، وسط حالة من الفرحة والسرور والزغاريد التي عمت المنزل، بعد ورود الخبر، ولم تتمالك والدته نفسها من الفرحة التي غمرتها بشدة، بعد تتويج نجلها بالتفوق.