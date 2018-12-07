الذهب يتعافي بنهاية تعاملات اليوم الخميس مع استقرار العملة الأمريكية

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أسبوع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار للدولار الأمريكي.





ويأتي صعود المعدن الأصفر في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد اعتزام واشنطن فرض تعريفات إضافية ضد سلع صينية بنسبة 10%، لتصف بكين تصرفات الولايات المتحدة بالبلطجة.





ومع ذلك انحسرت المخاوف التجارية نسبياً مع عددم وجود تعريفات انتقامية من قبل الصين ضد الولايات المتحدة، وسط تصريحات بكين بأنها لا تريد حرباً تجارية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بأسرع وتيرة في 6 سنوات، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.2% إلى 1246.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1246.71 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.751 دولار.