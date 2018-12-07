الأهلي يتدرب في التتش.. صباح الجمعة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، صباح غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة تاونشيب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي فاز على نجوم المستقبل بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، سجلهما وليد أزارو وهشام محمد.





يُذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا، بعد غدٍ السبت، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهته الإفريقية المرتقبة.



