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نيفين شلبي: لا يوجد ما يسمى بطاعة الزوج

الخميس 12/يوليه/2018 - 08:36 م
نيفين شلبي: لا يوجد ما يسمى بطاعة الزوج
نيفين شلبي
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أمنية فوزي
 
اعترضت المخرجة نيفين شلبي، على مصطلح الطاعة الزوجية من قبل الزوجة لزوجها، مؤكدة أنه لا يجب على إنسان أن يتبع الآخر.

وأكدت "شلبي"، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يسمى بطاعة الزوج، يوجد فقط طاعة الله عزوجل وطاعة الوالدين.

وأضافت أنه يجب عدم استخدام لفظ طاعة، متابعة: "أكيد إللي سمى بيت الطاعة رجل".
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