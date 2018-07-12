تأديب إيران.. طهران بين مزيد من حملات الضغط و"طلب السماح"





تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، مطاردة طهران، التي تتبنى سياسة توسعية من شأنها زعزعت استقرار السلام في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران تواصل إرسال الأسلحة عبر منطقة الشرق الأوسط مطالبا حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الانضمام لحملة الضغوط الاقتصادية على إيران.





فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تتواصل إيران معه يوما ما وتقدم عرضا لتهدئة المخاوف الأمنية الأمريكية، مضيفا أن إيران تعامل واشنطن باحترام أكبر بكثير بعد انسحابه من الاتفاق النووي.





وقال ترامب للصحفيين بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل “يعاملوننا باحترام أكبر بكثير الآن مقارنة بما كان عليه الحال في السابق”.





وأضاف “أعلم أن لديهم الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار، لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون «فلنبرم اتفاقا..إنهم يشعرون بألم كبير الآن».



