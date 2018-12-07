"المحاسبين والمراجعين" يناقش تحديات الالتزام بالمعايير الدولية السبت المقبل

ينظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، اليوم العلمى للاتحاد السبت المقبل تحت عنوان: "تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة"، تحت رعاية هشام توفيق وزير قطاع الإعمال العام، و السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.





ويشارك فى أعمال اليوم العلمى حوالى 150 مشارك من قيادات المال والأعمال والأقتصاد والإدارة من مختلف المنظمات والهيئات العربية، والخبراء المجازين فى المحاسبة والمراجعة من البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلى المنظمات والهيئات المهنية العربية الأعضاء بالاتحاد ورئيس الاتحاد الأفريقى للمحاسبين ويشارك ايضاً قيادات البنك المركزى المصرى والبنوك والمؤسسات المالية المصرية.





والهدف من اليوم العلمى هو تطوير وتنمية المعارف والمهارات المهنية والتوسع فى استخدام آليات تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى.





يذكر أن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب هو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته المنظمات العربية المهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة فى الوطن العربى.