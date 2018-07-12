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تركي آل الشيخ: طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك.. الشناوي وفتحي إلى بيراميدز

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:30 م
تركي آل الشيخ: طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك.. الشناوي وفتحي إلى بيراميدز
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية، استمرار طارق حامد لاعب وسط الزمالك بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

 

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك، وأحمد الشناوي ومصطفى فتحي في بيراميدز".


وشهدت عملية مفاوضات مرتضي منصور مع طارق حامد أزمة كبيرة في الساعات الأخيرة، بسبب رغبة اللاعب في الحصول على مبلغ مالي كبير من أجل تمديد عقده مع الفريق، ويبدو أن الازمة تم حلها بشكل قاطع ونهائي بين الأطراف.

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