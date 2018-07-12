شاهد.. منة حسين فهمي مع أزواجها الثلاثة في إطلالات مختلفة (صور)

أثارت منة حسين فهمي، نجلة الفنان الكبير حسين فهمي جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت زواجها من المحامي طارق جميل سعيد في حفل عائلي بعيداً عن وسائل الإعلام، حيث قام العريس بنفسه بإعلان الخبر من خلال رسالة رومانسية وجهها لزوجته.





ونشر العريس طارق جميل صورة تجمعه بزوجته، حيث كتب في رسالته إليها: "لا أحد يهرب من مصيره، حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لي مكافأة .. وأنا محظوظ بذلك".





وكانت منة، قد انفصلت مؤخراً عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد ثلاث سنوات من الزواج، وهو الزوج الثاني لها، أما الزوج الأول فكان الفنان شريف رمزي حيث انتهى زواجهما بالطلاق أيضاً بعد عدة شهور.





وينشر "الفجر الفني" أبرز 20 صورة لمنة حسين فهمي مع أزواجها الثلاثة.