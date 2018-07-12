روسيا تهنئ تايلاند بعملية الإنقاذ الناجحة لـ"فتية الكهف"





أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "روسيا تهنئ الحكومة التايلاندية بعملية الإنقاذ الناجحة لصبية الكهف وتتمنى للصبية الرياضيين النجاح في كرة القدم".





وقالت زاخاروفا:" تلقينا خبر إنقاذ الصبية الذين علقوا في الكهف لأكثر من أسبوعين بفرحة".





وأضافت المتحدثة إلى أنه تم متابعة العملية في روسيا، مشيرة أن الطوارئ الروسية عرضت على الفور المساعدة في عملية الإنقاذ، رغم أن هذه المساعدة لم تكن مطلوبة في نهاية المطاف".





وتابعت المتحدثة:" من كل قلبي وروحي، أهنئ السلطة التايلاندية بحل المشكلة الحرجة والإنقاذ الناجح للصبية".





ويذكر أن 12 صبيا من فريق كرة قدم محلي ومدربهم قد ضلوا طريقهم في 23 يونيو/حزيران الماضي، ودخلوا إلى كهف "تام لوانغ"، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عنهم لمدة طويلة وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.



