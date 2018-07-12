المقاصة يوافق على إعارة "أسلام جابر" للداخلية موسم واحد

وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، على انتقال اسلام جابر الظهير الايسر للفريق لصفوف الداخلية ، على سبيل الاعارة لمدة عام ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية .





ورحب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة علي إعارة اللاعب لفريق الداخلية ، في ظل وجود اكثر من لاعب في نفس المركز واعتبارها لاكتساب اسلام جابر حساسية المشاركة في المباريات الرسمية خلال الموسم الكروي الجديد ، خاصة وانه يبلغ من العمر 22 عاما .





وقام مجلس إدارة المقاصة ، بتجهيز الاستغناء الخاص باللاعب لإرساله لنادي الداخلية ، لقيده في القائمة الثانية للفريق قبل انطلاق الدوري العام 1 أغسطس المقبل .



