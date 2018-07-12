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المقاصة يوافق على إعارة "أسلام جابر" للداخلية موسم واحد

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:27 م
المقاصة يوافق على إعارة أسلام جابر للداخلية موسم واحد
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الفجر الرياضي
 
وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام  ، على انتقال اسلام جابر الظهير الايسر للفريق لصفوف الداخلية ، على سبيل الاعارة لمدة عام ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

ورحب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة علي  إعارة اللاعب لفريق الداخلية ، في ظل وجود اكثر من لاعب في نفس المركز واعتبارها لاكتساب اسلام جابر  حساسية المشاركة في المباريات الرسمية خلال الموسم الكروي الجديد ، خاصة وانه يبلغ من العمر 22 عاما .

وقام مجلس إدارة المقاصة ، بتجهيز الاستغناء الخاص باللاعب لإرساله لنادي الداخلية ، لقيده في القائمة الثانية للفريق قبل انطلاق الدوري العام 1 أغسطس المقبل .

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