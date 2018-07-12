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محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:27 م
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
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محمد نبيل
 
‏أمر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية،مسئولي منطقة الآثار والرى ومجلس مدينة القناطر الخيرية،بسرعة ترميم مجرى العيون الاثرى بكوبرى المناشي.


جاء ذلك عقب إنهيار جزئي بمجرى العيون بكوبرى المناشى وسقوط جزء منه وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بترميم مجرى العيون للحفاظ على القيمة الأثرية بالكوبرى.‏
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
محافظ القليوبية يأمر بسرعة ترميم مجرى العيون الأثري بكوبري المناشي في القناطر (صور)
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